Oprah afasta candidatura à presidência dos EUA: "Não tenho ADN para isso"

Em entrevista à revista "InSytle", Oprah Winfrey admitiu que foi encorajada a candidatar-se à presidência dos Estados Unidos mas nunca foi sua intenção fazê-lo.

A mais famosa apresentadora dos Estados Unidos e uma das mulheres mais influentes do mundo está decidida a ficar-se pela televisão.

Se Oprah Winfrey já era há muito apontada como possível candidata à presidência dos Estados Unidos, depois do seu poderoso discurso na entrega dos prémios dos Globos de Ouro, os rumores de uma possível candidatura à Presidência em 2020 adensaram-se. O hashtag "#Oprah2020" esteve, inclusive, nas tendências do Twitter durante vários dias.

A apresentadora, porém, desmentiu qualquer intenção de ser a primeira mulher à frente do país. "Sempre me senti muito segura e confiante comigo mesma sobre o que posso ou não fazer. E isso é algo que não me interessa. Eu não tenho ADN para isso", garantiu. "Não é para mim", rematou.

À mesma publicação, Oprah adiantou ainda que foi abordada por alguém disposto a patrocinar uma possível campanha, mas que o terá negado.