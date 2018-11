Carolina Morais Hoje às 09:58 Facebook

Twitter

Vernita Lee, a mãe de Oprah Winfrey, morreu no Dia de Ação de Graças aos 83 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Um porta-voz de Oprah Winfrey confirmou esta segunda-feira que a mãe da apresentadora, Vernita Lee, morreu no dia 22 de novembro, aos 83 anos, na sua casa em Milwaukee. Sabe-se que os serviços fúnebres já decorreram, mas nenhum outro pormenor - como a causa da morte - foram revelados.

Vernita Lee era apenas uma adolescente quando, em 1954, foi mãe de Oprah, fruto de um relacionamento com Vernon Winfrey. Além da magnata, teve outros três filhos: Patricia Amanda Faye Lee - que colocou para adoção à nascença e com quem se reencontrou muitos anos depois -, Jeffrey Lee, que morreu em 1989, e Patricia Lee Lloyd, que morreu em 2003.

No Dia de Ação de Graças, Oprah publicou dois vídeos no Instagram, incluindo a chegada de algumas convidadas e um pequeno vislumbre do seu banquete. Desde então, mais nenhuma publicação foi feita, embora milhares de fãs tenham utilizado o perfil da apresentadora nas redes sociais para enviar as suas condolências.