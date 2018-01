Os 36 anos da futura rainha que sonhou com o trono

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:07 Facebook

Kate Middleton, mulher do príncipe William de Inglaterra, faz 36 anos esta terça-feira. A duquesa de Cambridge vive o sonho da realeza desde a adolescência.

Quem espera desespera. Mas quem espera sempre alcança. Pode muito bem ter sido este o lema da jovem Catherine Elizabeth, que todas as noites olhava para um retrato de William Arthur Philip Louis, imaginando-o como seu eterno cara-metade.

Como lenda que é, a história nunca foi confirmada, mas é incessantemente atribuída à mulher que hoje assinala o seu 36.º aniversário: Kate Middleton, duquesa de Cambridge e mulher do príncipe William de Inglaterra, de 35 anos, o tal em quem pensava noite após noite.

A mais velha de três irmãos, filhos de Michael e Carole Middleton, Kate ficou a um passo de realizar o seu sonho de menina em 2001, quando se matriculou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, para estudar História de Arte. Coincidentemente, ou não, o mesmo curso do segundo na linha de sucessão pela coroa britânica.

Alguma imprensa inglesa põe a hipótese de que terá sido Carole a encorajar Kate a inscrever-se no mesmo estabelecimento de ensino de William. Outra teoria, claro, nunca confirmada.

Terá sido também a mãe, antiga assistente de bordo da British Airways, que a introduziu num círculo social influente, anos antes, quando deixara a sua profissão e abrira com o marido a Party Pieces, uma empresa de venda por catálogo de artigos de festas. O casal passou a ter poder económico. A título de exemplo, inscreveu Catherine na escola feminina Downe House, uma das mais reputadas e caras instituições de ensino do local. Acabaria por de lá sair depois de dois períodos, por ser vítima de "bullying".

Casamento real e três herdeiros

Estudaram e viveram juntos, primeiro numa república de alunos, com outros dois amigos, e mais tarde numa casa que compraram. A história de amor perfeita culminava com um enlace real à altura, a 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em Londres.

Não tardou até que fosse anunciada a primeira gravidez de Kate. Estávamos em dezembro de 2012 e George nascia a 22 de julho do ano seguinte. Ano novo e um bebé novo era anunciado. Charlotte chegaria em 2015, a 2 de maio. Agora, o casal prepara-se para ver a família aumentar outra vez. Anunciada a terceira gravidez a 4 de setembro, o nascimento do bebé está previsto para daqui a três meses. O sexo da criança ainda não é conhecido e a gestação fica marcada, à semelhança das anteriores, com o diagnóstico de hiperémese gravídica, uma complicação caracterizada por vómitos intensos.

A nova "princesa do povo"

Não necessariamente pelo estilo, mas pela proximidade com os ingleses e pelas causas a que se associa, a futura rainha consorte vê recorrentemente a sua imagem ser relacionada com a da sogra, que não conheceu, Diana de Gales, eternizada como a "princesa do povo".