Os detalhes do vestido de Meghan e a tiara emprestada pela rainha

Meghan Markle casou-se com uma criação da diretora artística da casa Givenchy, que se destaca pela simplicidade e pelos detalhes minuciosos.

Os detalhes do vestido de noiva de Meghan Markle foram mantidos em segredo até ao momento em que a noiva saiu do carro e entrou na capela de St. George, em Windsor. Meghan Markle fez questão de "destacar o talento britânico" e escolheu a estilista Clare Waight Keller, diretora artística da casa Givenchy, para assinar o vestido de noiva.

Em comunicado, a casa real britânica explicou o conceito do vestido, bem como os pedidos da noiva: "O foco do vestido é o decote em barco que graciosamente molda os ombros e enfatiza a esbelta cintura esculpida. As linhas do vestido estendem-se para as costas, onde a cauda flui em dobras redondas macias, protegidas por uma saia de baixo em tripla organza de seda. As finas mangas de três quartos acrescentam uma nota de modernidade refinada."

"O véu mede cinco metros e é feito de tule de seda, com flores bordadas à mão com fios de seda e organza", pode ler-se no comunicado, que dá conta de um pedido específico da noiva. Meghan Markle quis homenagear os 53 países da Commonwealth, pelo que Clare Waight Keller projetou um véu representando a flora característica de cada país da Commonwealth.

Foi feita uma pesquisa exaustiva sobre a flora de cada país, de forma a garantir que cada uma das flores é única e não se repete. Segundo a casa real, os "trabalhadores passaram centenas de horas a costurar e lavavam as mãos a cada trinta minutos, de modo a manter tule imaculado."

O enorme véu está seguro por uma tiara de diamantes, emprestada pela rainha Isabel II. A tiara data de 1932 e pertenceu à rainha Maria. Os brincos e a pulseira são da casa Cartier, enquanto os sapatos são "baseados numa criação da Givenchy", na qual se destacam os "apontamentos de cetim".

Por fim, o indispensável buquê de noiva é composto por vários tipos de flores, algumas delas recolhidas nos jardins do Palácio de Kensington pelo príncipe Harry. As flores preferidas da princesa Diana também não foram esquecidas e estão incluídas no buquê.