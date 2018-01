Os duros conselhos de Ana Sofia Martins a aspirantes a modelos

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:09, atualizado às 14:10 Facebook

Cansada de receber pedidos de ajuda, Ana Sofia Martins decidiu dar publicamente alguns "recados" às "jovens aspirantes a modelos".

"Todos os dias recebo mensagens de jovens aspirantes a modelos. Para que fique esclarecido de uma vez por todas, eu NÃO sou dona de uma agência", começa por escrever a também apresentadora no Instastories, que permite a publicação de imagens por apenas 24 horas. "A única coisa que posso fazer por vocês é voltar a publicar isto", prossegue, antes de deixar os seus conselhos.

O primeiro dirige-se a quem a questiona sobre agências. "E agora não se atrevam a perguntar-me onde ficam as agências... Google it. Nem me enviem fotos a perguntar se devem tentar. O sonho é vosso! Aprender a lidar com a rejeição faz parte do crescimento", atirou, acrescentando um "boa sorte".

O segundo versa sobre supostos gestores de carreira. Ana Sofia publica uma mensagem que recebeu de uma adolescente que diz ter de pagar para estar inscrita numa agência e questiona: "Achas que me estão a enganar?". A manequim, de 31 anos, responde sem rodeios: "Sim, acho que estão a enganá-la".

Uma coisa é um curso de modelos, que não vos garante trabalho no meio. Outra coisa é uma agência de modelos, que vos deveria arranjar trabalhos e ajudar-vos a serem melhores na vossa carreira. Não se deixem enganar

A terminar, uma constatação em jeito de "post scriptum": "Ser famoso não é uma profissão".