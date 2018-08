Os novos títulos de Harry e Meghan Markle

Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 12:07 Facebook

No dia do casamento real britânico, a Rainha de Inglaterra Isabel II já atribuiu os títulos ao Príncipe Harry de Gales e à ex-atriz norte-americana Meghan Markle. Aos noivos, já só falta dizer o "Sim".

O casamento real realiza-se este sábado, mas antes de se dar inicio à cerimónia o Palácio Real anunciou que a Rainha Isabel II já atribuiu os títulos pelos quais Harry e Meghan passarão a ser conhecidos após a troca de alianças.

"A rainha tem hoje o prazer de conferir um ducado ao Príncipe Harry de Gales. Os seus títulos serão Duke of Sussex, Earl of Dumbarton e Baron Kilkeel", pode ler-se no comunicado oficial do Palácio de Kensington.

Desta forma, depois de darem o nó, o príncipe Harry tornar-se-á na "Sua Alteza Real O Duque de Sussex" e Meghan Markle será "Sua Alteza Real a Duquesa de Sussex". Este ducado estava 'vago' desde 1843 depois da morte do Príncipe Augusto e Meghan será a primeira duquesa de Sussex.

De acordo com a revista "People", a Rainha de Inglaterra só tinha dois ducados para atribuir ao seu neto. Quando William e Kate se casaram em 2011, Isabel II atribuiu o ducado de Cambridge, tendo ficado a falar Sussex e Clarence.