Os parabéns de Diogo Piçarra às vencedoras do Festival da Canção

Diogo Piçarra desistiu de participar no Festival RTP da Canção, após acusações de plágio levantadas conta o tema que ia defender. Este domingo à noite, não deixou de felicitar as vencedoras.

Cláudia Pascoal foi a intérprete eleita para representar Portugal na Eurovisão em maio, a primeira a ser realizada no nosso país. A intérprete de "O Jardim", música composta por Isaura, recebeu um total de 22 pontos no somatória dos votos do público e dos júri regional, os mesmos que Catarina Miranda com "Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada".

Como ordena o regulamento do certame nacional, foi a pontuação dada através de televoto que prevaleceu, dando a vitória à dupla de jovens.

Diogo Piçarra, que no decorrer das duas semifinais era o preferido a vencer o Festival da Canção, não deixou de dar os parabéns a Cláudia Pascoal e Isaura. "O nosso jardim. Cláudia e Isaura, parabéns!", escreveu o músico nas redes sociais.

Recorde-se que Piçarra viu a sua "Canção do fim" ser apontada como plágio de um canto litúrgico. O compositor desistiu do concurso.