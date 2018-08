Os segredos da impressionante forma física de Sofia Ribeiro

AFS Hoje às 15:15 Facebook

Sofia Ribeiro está cada vez mais deslumbrante. A atriz da telenovela "A Herdeira", da TVI, quer recuperar a forma física que perdeu após a luta contra o cancro da mamã e, avaliar pelo que escreveu no Instagram, está perto de o conseguir.

Questionada por um fã, através da secção de Instastories da sua conta naquela rede social, sobre a atual condição física, a artista de 33 anos respondeu que "há dois meses pesava 69", mas que "neste momento" está nos 62 quilos.

"Com treino, comida saudável e drenagens está tudo a voltar ao seu lugar", acrescentou a profissional da estação de Queluz de Baixo, fazendo acompanhar a frase de um emoji com a forma de um braço musculado, dando a entender o forte empenho que está a demonstrar para conseguir atingir os resultados a que se propôs.

Nas publicações que tem feito no Instagram, a boa forma física é um facto cada vez mais evidente. Ainda assim, mais importante do que isso, é a felicidade transparecida no seu rosto e nas legendas que utiliza para acompanhar as imagens que publica, nas quais hashtags como "momentos felizes", "sorrisos" ou "happy girl" têm sido comuns.