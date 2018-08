Os visuais finais das quatro apresentadoras da Eurovisão

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 12 Maio 2018 às 13:27 Facebook

Catarina Furtado, Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Filomena Cautela sobem este sábado à noite ao palco da Altice Arena para conduzirem a final do primeiro Festival Eurovisão da Canção organizado em Portugal. Todas elas voltam a usar criações de "designers" nacionais. O destaque vai, no entanto, para as joias de Sílvia Alberto, da Cartier e da Bvlgari, avaliadas em um milhão de euros.

Para Catarina Furtado, Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Filomena Cautela, os últimos dias parecem ter mais de 24 horas. São elas os rostos da primeira Eurovisão em território nacional, algo que as obrigou a passar serões intermináveis no interior da Altice Arena, com ensaios estendidos de manhã à noite.

O cansaço, nesta fase, já é visível nas caras das quatro apresentadoras. Esta sexta-feira, no ensaio geral da final do certame, o JN testemunhou isso mesmo, com cada anfitriã a "emprestar" energia às colegas.

Em declarações ao nosso jornal, vários elementos da equipa técnica deste Festival louvam o profissionalismo de todas. Cautela é o melhor exemplo. "Nos ensaios [que decorrem no dia anterior às galas], elas passam aqui o dia. Tem sido esta a rotina das quatro nas últimas semanas. A Filomena é o caso mais gritante: depois das duas semifinais, pôs-se em minutos nos estúdios da RTP para apresentar o "5 para a meia-noite". Está exausta, mas muito feliz", assegura ao JN um profissional da RTP.

Joias de Sílvia Alberto avaliadas em um milhão de euros

Na gala desta noite, as quatro vão pisar o palco com duas indumentárias, todas elas criações nacionais. Catarina faz o pleno com vestidos de Nuno Baltazar, o estilista que assinou todos os seus visuais na Eurovisão. Ruah vai usar um modelo de João Rolo e outro de Alves/Gonçalves, a dupla que vestiu sempre Filomena. Hoje não é exceção. Já Sílvia optou por um vestido de Gio Rodrigues e outro dos Storytailors. No seu caso, o que mais dará nas vistas são as joias, da Cartier e da Bvlgari, cada uma avaliada em 500 mil euros.