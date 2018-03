Óscar para Kobe Bryant deixa Internet em fúria

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:24 Facebook

O ex-basquetebolista Kobe Bryant levou para casa o Óscar de Melhor Curta Metragem de Animação por "Dear Basketball" e a Internet não gostou, já que Bryant tinha sido preso em 2003 por um alegado abuso sexual.

Numa cerimónia marcada pelas referências ao combate ao assédio sexual, a atribuição do Óscar a Kobe Bryant revoltou vários internautas, que relembraram que o ex-jogador tinha alegadamente violado uma empregada de hotel.

Em junho de 2003, a empregada de um hotel do estado do Colorado apresentou queixa à polícia por ter sido abusada sexualmente pelo então jogador dos Los Angeles Lakers. Bryant foi detido mas alegou que a relação sexual com a jovem de 19 anos havido sido consensual. A alegada vítima optou depois por não testemunhar em tribunal e, já em 2005, chegou a um acordo judicial com Kobe Bryant.

Apesar de ter sido ilibado, a opinião pública norte-americana não se esqueceu do sucedido e não escondeu a indignação depois de Kobe ter ganho o Óscar pela curta metragem sobre a sua carreira de basquetebolista, que o próprio escreveu, narrou e produziu.

"Kobe Bryant e Harvey Weinstein agora têm duas coisas em comum. Viva Hollywood!" ou "os Óscares a arranjarem maneira de os predadores de outros setores do entretenimento serem bem-vindos à cerimónia. Olá, Kobe Bryant" são apenas dois dos exemplos da revolta que se fez sentir nas redes sociais.

Por outro lado, houve quem recordasse que o jogador havia sido considerado inocente e que as pessoas se estavam a esquecer disso: "Estão todos tão indignados por o Kobe ter ganho o Óscar que se lembraram de recuperar o caso da violação e ele nem sequer foi considerado culpado. Imaginem viver uma vida tão triste."