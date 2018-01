Ana Filipe Silveira Hoje às 17:19, atualizado às 18:18 Facebook

Jimmy Kimmel vai voltar a apresentar a cerimónia dos Oscars, agendada para 4 de março. Num vídeo promocional da entrega de prémios, Kimmel faz terapia para superar a troca de envelopes do último ano, aquando do anúncio do Melhor Filme.

O apresentador já tinha sido o anfitrião do ano passado e foi novamente escolhido para conduzir os Oscars. No mais recente vídeo promocional do canal ABC, Kimmel ainda sofre com a troca de envelopes que fez com que "La La Land" fosse anunciado como Melhor Filme, quando na verdade era "Moonlight" o vencedor.

No vídeo, Jimmy Kimmel conta que sonha com isso "todos os dias". Seja em casa, no café ou até durante o sono, o apresentador não consegue esquecer o embaraçoso momento que marcou a cerimónia de 2017.

Para tentar seguir em frente, Kimmel faz terapia e o médico é também uma cara bem conhecida. Nada mais, nada menos, do que Warren Beatty, o ator a quem foi dado o envelope errado na edição passada.