Overdose de Demi Lovato tinha mesma droga que matou Prince

Mais de uma semana depois de Demi Lovato ter recebido alta hospitalar, uma publicação norte-americana adianta qual a substância que colocou a cantora entre a vida e a morte.

Oxicodona contaminada por fentanil, um analgésico opiáceo 50 vezes mais poderoso do que a heroína, o mesmo que vitimou Prince em 21 de abril de 2016. Terá sido esta a combinação que pôs em risco a vida de Demi Lovato, na madrugada de 24 julho.

A informação é avançada pelo site de entretenimento TMZ, o mesmo que noticiou em primeira mão o internamento da também atriz. A publicação recorda que o consumo em excesso de fentanil não só causou a morte acidental de Prince como do rapper Lil Peep, também ele norte-americano.

O TMZ adianta ainda novos detalhes sobre a noite em que Demi Lovato foi encontrada inconsciente. Segundo este site, a cantora estava numa festa quando contactou um traficante que lhe fornecia drogas desde abril. O vendedor, que tinha "o mau hábito de comprar más drogas do México", entregou-lhe as substâncias e, quando a viu "na cama a respirar pesadamente", "fugiu da casa" em que a artista estava.

Minutos depois, a antiga estrela da Disney Channel foi encontrada desfalecida por uma assistente num cenário de terror, que corrobora a tese de que esteve em risco de vida. "Ela está morta!", gritou na altura.

A intérprete estava deitada sobre uma almofada com sangue, com sinais de vómito e com as vias respiratórias obstruídas. Os primeiros socorros efetuados pelo seu guarda-costas até à chegada dos paramédicos ter-se-ão revelado fulcrais.

Seguiram-se quase duas semanas de internamento. Demi Lovato teve alta hospitalar no dia 4 do presente mês e está agora numa clínica de reabilitação, focada em recuperar totalmente do vício das drogas.