Owen Hunt de "Anatomia de Grey" casado e prestes a ser pai

O conhecido dr. Owen Hunt de "Anatomia de Grey" anunciou, esta sexta-feira, que deu o nó com Arielle Goldrath. Oficialmente casado, o ator do mais famoso drama médico norte-americano revelou ainda que se prepara para ser pai.

Kevin McKidd, conhecido por integrar o elenco da série "Anatomia de Grey", tem mais do que motivos para festejar. Além de se ter casado recentemente, informação agora revelada, a estrela do drama médico prepara-se para voltar a ser pai.

A notícia foi avançada pelo próprio ator, na sexta-feira, através do seu website. Consta que a cerimónia em que oficializou a sua relação com Arielle Goldrath tenha acontecido no início do ano.

"A Arielle e eu estamos muito felizes por anunciar o nosso casamento e a chegada de um novo bebé, que em breve se irá juntar à nossa família", começou por anunciar McKidd. O ator, de 44 anos, revelou que a celebração contou com a presença da família e de alguns colegas do elenco de "Anatomia de Grey".

Confessando ter mais do que "razões para estar agradecido", Kevin McKidd garantiu que os restantes filhos estão felizes com a chegada de um novo irmão.

Recorde-se que este é o segundo casamento da estrela da produção da ABC, que esteve ao lado de Jane Parker durante 17 anos. Da relação, cujo divórcio foi finalizado em dezembro de 2016, nasceram dois filhos: Joseph, de 17 anos, e Lona, de 15.