Owen Wilson vai ser pai pela terceira vez

Com dois filhos de duas mulheres diferentes, Owen Wilson prepara-se agora para ser pai de uma menina com uma mulher misteriosa, entretanto já identificada pela imprensa norte-americana.

Há cerca de três meses, a imprensa norte-americana noticiou que Owen Wilson fez um teste de paternidade depois de uma misteriosa mulher o ter contactado e alegado estar grávida de um filho seu. Essa mulher, sabe agora o "The New York Post", é Varunie Vongsvirates, de 34 anos. E o bebé é, de facto, do ator de 49 anos.

Wilson, que já é pai de dois meninos de duas mulheres diferentes, vai, assim, ser pai pela terceira vez. E a avaliar pelo Instagram de Varunie, espera-se uma menina. "Digam olá à Lyla. Faltam três meses!", escreveu a futura mãe, em junho, junto de uma imagem da ecografia.

Numa fotografia mais recente, Varunie surge ao lado de Wilson na antestreia do filme "Father Figures". Quando um seguidor lhe perguntou diretamente se o ator é o pai da criança, a resposta foi "sim".

Feitas as contas, os nove meses de gravidez completam-se precisamente agora, em setembro, pelo que o nascimento deve estar para breve.

Owen Wilson já é pai de Robert, de sete anos, com a ex-namorada Jade Duel, e também de Finn, de quatro anos, com a "personal trainer" Caroline Lindqvist.