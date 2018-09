Padma foi violada aos 16 anos e explica porque esperou décadas para contar

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:21 Facebook

Padma Lakshmi relatou, numa carta aberta publicada no "New York Times", porque esperou até agora para contar que foi violada, há 32 anos. A apresentadora do programa "Top Chef" diz entender as mulheres que mantém em silêncio após serem vítimas de agressão sexual.

A revelação surge depois de Donald Trump ter questionado a credibilidade de duas mulheres que dizem ter sido abusadas sexualmente, nos anos 1980, por Brett Kavanaugh, juíz conservador indicado pelo presidente norte-americano para presidir ao Supremo Tribunal dos EUA. "É um homem perfeito com um passado irrepreensível", "um homem notável", declarou Trump.

O chefe de Estado chegou a afirmar, através do Twitter, em relação a uma delas, que se o caso foi "assim tão grave", ela e os seus "amados pais" podiam ter feito denuncia às autoridades na altura em que tudo aconteceu.

As suas afirmações levaram Padma Lakshmi, com 48 anos, a revelar que foi violada aos 16 e que manteve segredo até agora por na época acreditar que poderia ter tido culpa. "Não disse nada à minha mãe, aos meus amigos nem à polícia. No início estava em choque", escreve no "New York Times", recordado que nessa mesma noite foi "dormir na esperança de esquecer".

Sem revelar a identidade do agressor, conta apenas que era um rapaz mais velho com quem namorava - tinha 23 anos. "Ele andava na faculdade e eu achava-o charmoso e bonito (...) Ele sabia que eu era virgem e que não sabia quando estaria pronta para ter relações sexuais. Na véspera do Ano Novo, poucos meses depois de começarmos a namorar, ele violou-me", confessou.

"Estávamos a conversar e eu estava tão cansada que me deitei na cama e acabei por adormecer. O que me lembro depois é de acordar com uma dor aguda entre as minhas pernas. Ele estava em cima de mim. Perguntei-lhe o que é que estava a fazer e ele disse: 'Vai doer apenas durante um bocado'. Gritei e pedi-lhe para não o fazer. A dor era excruciante", explicou a modelo e apresentadora do programa "Top Chef".

Depois disso ele disse-me: "Achava que iria doer menos se tu estivesses a dormir". E levou-me para casa (Padma Lakshmi)

Já em 2016, em entrevista à revista "People", Padma tinha afirmado ter sido vítima de abusos sexuais quando tinha sete anos por parte do padrasto. "Uma noite acordei com a mão dele na minha roupa interior, e à força colocou a minha mão dentro das suas calças. Não sei quantas vezes isto aconteceu antes, suspeito que estaria a dormir em algumas delas", frisou.

O objetivo, termina, é encorajar as outras mulheres a não se sentirem culpadas e a relataram os seus casos sem vergonha.