Pai de Ben Affleck culpa Hollywood pelo vício do álcool do filho

Numa entrevista concedida à revista "Grazia", o pai de Ben Affleck disse que a culpa do alcoolismo do filho se deve ao mundo do entretenimento.

"As pessoas são quase forçadas a desenvolver 'una persona' da qual não se conseguem descolar. Isso afeta toda a sua vida", afirmou Timothy Affleck, dizendo que a fama e Hollywood são os principais responsáveis pelo que está a acontecer a Ben Affleck, de 45 anos. "Hollywood é um lugar asqueroso", afirmou, sublinhando ainda que Hollywood causou danos em ambos os filhos.

Contudo, o divórcio com a atriz Jennifer Garner, em 2015, também não ajudou à melhoria do ator, ainda que Timothy Affleck lhe tenha dito para não se torturar com a separação. "É uma vida penosa e no mundo exterior ao do entretenimento os casamentos acabam a toda hora", completou.

Atualmente em processo de reabilitação para tratar a dependência do álcool, o ator também não conta com um historial positivo na família. Timothy Affleck, de 74 anos, relembrou que também sofreu do vício do alcoolismo: "Fui um alcoólico severo e crónico por muitos anos".

Ben Affleck, que em 2001 interpretou o personagem de Rafe em "Pearl Harbor", foi também recentemente tema de conversa por ter sido acusado pela atriz Hilarie Burton, de 35 anos, de em 2003 a ter apalpado no programa "Total Request Live", da MTV. A revelação foi feita após o ator ter condenado na rede social Twitter a atuação de Harvey Weinstein, acusado de assédio e abuso sexual por centenas de mulheres.

Além de Ben Affleck, também o irmão, Casey Affleck, tem sido associado a casos de assédio sexual. O ator e realizador norte-americano terá chegado a um acordo fora dos tribunais com duas mulheres com quem trabalhou no filme "I'm Still Here", em 2010.