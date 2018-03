Pai de José Carlos Malato vence pneumonia

Dúlio Silva Hoje às 19:51 Facebook

A lutar contra um cancro, António Malato enfrentou uma "severa pneumonia" que o empurrou para a cama de um hospital. O apresentador esclareceu, entretanto, que esta adversidade foi ultrapassada com sucesso.

"Pneumonia vencida. Agora, vamos para casa. Obrigado a todos os que pensaram em nós", escreveu o profissional da RTP, esta quarta-feira, no seu perfil de Instagram. A mensagem vem acompanhada de um registo fotográfico de António Malato, recuperado do percalço que o abalou no passado fim de semana.

José Carlos Malato já tinha revelado, no domingo, que "a pneumonia parecia estar já controlada". O problema de saúde levou o progenitor a ser internado de urgência, no sábado, na Fundação Champalimaud.

É neste estabelecimento de saúde, em Lisboa, que o pai do apresentador está a ser tratado há nove meses, quando lhe foi diagnosticado um cancro no rim. "A luta" contra o problema oncológico "continua", tal como sublinha a estrela da estação estatal em todas as partilhas que faz para atualizar o boletim clínico do pai.