Pai de Meghan Markle combina "paparazzi" e lucra mais de 100 mil euros

Nos últimos dias, a imprensa internacional reproduziu fotografias de Thomas Markle, o pai da noiva do príncipe Harry de Inglaterra, a preparar-se para o dia em que vai levar a filha ao altar. As imagens terão sido combinadas com um "paparazzo" e vendidas por mais de 100 mil euros.

O esquema em que o pai da ex-atriz norte-americana Meghan Markle estará envolvido foi desmontado pelo jornal britânico "Daily Mail", que garante que as fotografias de Thomas Markle que preencheram páginas de publicações na últimas semanas são uma farsa.

Nas imagens, pode ver-se Thomas a visitar um falso alfaiate enquanto faz provas para o fato que vai usar no enlace da filha, a folhear um livro de monumentos britânicos numa loja da Starbucks e, até, a praticar exercício físico para estar em forma no "dia D".

Ora, de acordo com a já citada publicação, o pai da noiva do príncipe Harry combinou tudo com Jeff Rayner, um dos "paparazzi" mais conhecidos do Reino Unido. O "Daily Mail" teve acesso a imagens de videovigilância nas quais se vê os dois a chegar a um café enquanto preparam a captação das fotografias.

As imagens terão sido vendidas para jornais, revistas e sites de todo o mundo pelo preço de cem mil libras (aproximadas 113 mil euros), avança a mesma publicação.

Harry e Meghan Markle casam-se no próximo sábado, a 19 de maio, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, Londres. Será Thomas a levar a noiva ao altar, confirmou recentemente o Palácio de Buckingham depois de vários dias de especulação.

O enlace entre o inglês e a norte-americana vai acontecer após cerca de dois anos de namoro.