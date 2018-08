Pai de Meghan Markle decide não levar filha ao altar

Dúlio Silva 15 Maio 2018 às 10:33 Facebook

Há uma mudança de última hora no casamento do príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle. Thomas, o pai da noiva, confirmou o esquema que montou com um "paparazzo" e já não vai acompanhar a filha ao altar. A mãe da ex-atriz é a pessoa mais indicada para o substituir.

Eis a nova (e maior) dor de cabeça para a família real britânica a escassos dias do enlace mais aguardado do ano: Thomas Markle mudou de ideias e decidiu não comparecer na cerimónia religiosa, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, onde ia ter um papel preponderante.

Em declarações ao site TMZ, o pai de Meghan Markle confirmou que as fotografias reproduzidas na imprensa internacional em que surge a preparar-se para o casamento da filha foram combinadas com um "paparazzo", tal como o "Daily Mail" tinha avançado no passado domingo.

Thomas explica que não era sua intenção prejudicar a noiva ou a Casa Real britânica, somente renovar a imagem que tinha junto do público depois de terem sido publicadas fotografias em que surgia com um aspeto desfavorável, "a comprar cerveja, desgrenhado e recluso".

"Foi estúpido e prejudicial", admite o pai de Meghan Markle à mesma publicação norte-americana, confirmando que recebeu dinheiro neste esquema. O valor, segundo ele, está longe das 100 mil libras (aproximadamente 113 mil euros), um número apontado pelo "Daily Mail".

Thomas ainda não falou com a filha desde que a história foi denunciada, mas já decidiu que não vai levá-la ao altar no próximo sábado, dia 19 de maio. No seu lugar, sugere o mesmo, deverá estar a sua ex-mulher e mãe da noiva, Doria Ragland.

Pai de Meghan sofreu ataque cardíaco há uma semana

Os últimos dias têm sido de sofrimento para Thomas Markle, conta o próprio ao TMZ. O pai da ex-atriz norte-americana diz ter sofrido um ataque cardíaco há sete dias, o segundo enfarte na sua vida.

Agora, e com a polémica das fotografias em que se viu envolvido, Thomas teme uma nova recaída e diz sentir fortes dores no peito que o podem ter levado a ser hospitalizado na noite desta segunda-feira.

"Tenho tomado Valium para as dores, especialmente quando ouço coisas da minha filha mais velha", afirma Thomas, referindo-se a Samantha Grant, que junto de órgãos de comunicação social tem denegrido a imagem da meia-irmã, acusando-a, por exemplo, de ser "uma pessoa egoísta, hipócrita, centrada nela própria e apenas preocupada com a sua carreira".