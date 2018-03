Pai de Meghan Markle vai receber uma honra especial antes do casamento real

Dúlio Silva Hoje às 13:53 Facebook

O pai da futura mulher do príncipe Harry de Inglaterra prepara-se para receber um presente especial da família real britânica. Antes do casamento da filha, Thomas Markle será homenageado com um brasão de armas.

Com o propósito de dar as boas-vindas à família, a casa real britânica vai honrar o pai de Meghan Markle de uma forma especial. A notícia foi avançada pela revista "People", que revelou qual o presente escolhido para a ocasião.

Segundo a referida publicação, Thomas Markle vai receber um brasão de armas antes do enlace da filha e do príncipe Harry. Importa lembrar que o casamento está marcado para o dia 19 de maio deste ano e que terá lugar na capela de St. George, em Windsor.

Apesar de o palácio de Kensington ainda não ter confirmado a oferta do elemento em questão, geralmente oferecido ao pai da noiva, esta é uma tradição que deverá ser seguida. A confirmar-se, o brasão será personalizado especialmente para a ocasião.

Em 2011, uma semana antes da união entre o príncipe William e Kate Middleton, a família da duquesa de Cambridge tinha sido homenageada da mesma forma.