Pai de Mira Sorviro ameaça "matar o cretino" Harvey Weinstein

Paul Sorvino quer ver Harvey Weinstein, acusado de assédio sexual por dezenas de mulheres, na prisão. Caso contrário, ameaça fazer justiça pelas próprias mãos.

Foi em declarações ao site TMZ que o pai da atriz Mira Sorvino manifestou a sua revolta contra Harvey Weinstein. A filha do também ator é uma das dezenas de alegadas vítimas do produtor de filmes como "Shakespeare in Love", "O Discurso do Rei", "O Paciente Inglês" ou "Pulp Fiction".

"Se eu o encontrar na rua... é bom que ele vá para a prisão, porque se cruzar o meu caminho, acho que vai acabar caído no chão", começou por dizer o intérprete de filmes como "Tudo Bons Rapazes" e séries como "Lei & Ordem". "Eu sei que ele vai acabar por ser preso. Aquele filho da p***. É bom que seja, porque se não for terá que me conhecer e eu vou matar o cretino. É simples", atirou.

Mira Sorvino, de 50 anos, foi uma das mulheres a confessar à revista "The New Yorker" o comportamento inapropriado de Weinstein quando trabalhou com este no filme "Poderosa Afrodite", de 1995. Além disso, foi também uma das intérpretes cuja carreira o produtor quis prejudicar ao dizer ao realizador Peter Jackson para não a contratar para a trilogia "O Senhor dos Anéis".

"Se eu soubesse [do assédio sexual], ele não estaria a andar. Estaria numa cadeira de rodas. A minha filha é um ser humano corajoso e maravilhoso, que não merecia ter sido tratada dessa forma por esse porco. Ele terá a punição que merece. Irá para a prisão e morrerá lá", concluiu Paul Sorvino, de 78 anos.