Pais de Hailey Baldwin apoiam casamento: "Acho que gostam mais do Justin do que eu!"

Hailey Baldwin ficou noiva de Justin Bieber com 21 anos. Apesar da sua tenra idade e de ter voltado a namorar com o cantor, de 24, há poucos meses, os progenitores da modelo apoiam totalmente a união.

"Acho que eles gostam mais do Justin do que eu", garantiu a jovem ao suplemento online The Cut, da revista "New York Magazine". "Quando achamos que é a pessoa certa, é a pessoa certa. Eu perguntei-lhes se eles me impediriam de me casar se achassem que havia tomado a decisão errada e eles não se pronunciaram".

Hailey desabafou ainda sobre alguns dos sonhos que tem para o casamento, que ainda não tem data nem local confirmados. "Imagino luzes a brilhar por todo o lado. Acho que se me casasse no bosque a cerimónia seria muito bonita".

Recorde-se que Justin Bieber e Hailey Baldwin confirmaram o noivado em julho, apenas um mês após terem reatado um namoro de curta duração.