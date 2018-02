Casa real inglesa tem dois casamentos em 2018

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Duas semanas depois de terem anunciado o noivado da princesa Eugenie com Jack Brooksbank, a casa real britânica noticiou que o casamento acontecerá a 12 de outubro deste ano.

O pedido de casamento foi feito no início deste ano na Nicarágua e o noivado anunciado a 22 de janeiro. Agora, foi a vez de revelar que o enlace entre Eugenie, de 27 anos, e o seu namorado de longa data, Jack Brooksbank, de 31, acontecerá a 12 de outubro.

"O casamento de sua Alteza Real, a princesa Eugenie, com Jack Brooksbank terá lugar no dia 12 de outubro de 2018. Como já tinha sido anunciado anteriormente, o casamento terá lugar na Capela de Saint George, no Castelo de Windsor", escreveu o príncipe André num "tweet" partilhado pelo Palácio de Buckingham.

Este será o segundo casamento real inglês a acontecer em 2018, com o enlace entre o príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle a realizar-se a 19 de maio. Também neste caso, a celebração terá lugar na capela Saint George.