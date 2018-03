Pam Dawber revela ter sido assediada por Robin Williams

Dúlio Silva Hoje às 18:14 Facebook

Robin Williams, que contracenou ao lado de Pam Dawber em "Mork & Mindy", terá assediado a colega durante as gravações da série. No entanto, e apesar de lhe ter feito "das coisas mais nojentas", a atriz garante nunca ter ficado ofendida.

As revelações foram feitas numa biografia do ator, escrita pelo jornalista do "The New York Times" Dave Itzkoff. De acordo com o que avançou o "Daily Mail", Robin Williams tinha comportamentos abusivos para com uma colega de trabalho.

O nome referido é o de PamDawber, com quem contracenou, entre os anos 1970 e 1980, em "Mork & Mindy". As declarações, agora divulgadas, partiram da própria atriz e foram confirmados pelo produtor da série.

Entre as várias acusações, a norte-americana, hoje com 66 anos, conta que Robin Williams lhe "apalpava" os seios e o rabo, chegando mesmo a aparecer nu à sua frente. "Ele olhava para ti, de uma forma divertida, e de repente apalpava-te os seios e fugia", recordou.

No entanto, a atriz desvalorizou o que aconteceu, garantindo nunca ter ficado ofendida com as suas atitudes. "Eu gostava muito do Robin e ele gostava muito de mim", disse, acrescentando que gravar a série era "muito divertido". "Afinal de contas, eram os anos 1970".

Recorde-se que Robin Williams morreu em 2014, nos Estados Unidos, depois de ter cometido suicídio.