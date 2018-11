Pamela Anderson critica "Me Too" e dá conselhos às mulheres

Hoje às 13:52 Facebook

A atriz norte-americana Pamela Anderson teceu críticas a movimentos e ações feministas como o "Me Too". Embora se considere uma feminista, referiu que as mulheres também têm responsabilidades em cuidar da sua própria segurança.

"Eu sou uma feminista, mas acho que essa terceira onda do feminismo é uma chatice", começou por dizer Pamela Anderson quando confrontada com essa questão numa entrevista que deu ao programa australiano "60 Minutes".

A estrela de "Marés Vivas" confessou logo de seguida que, na sua opinião, o movimento "Me Too" é "um pouco de mais" e deu uma opinião bastante clara sobre os cuidados que pensa que as mulheres devem ter para evitarem casos de assédio e de violação, como em relação aos escândalos que rebentaram em Hollywood. Para a intérprete, de 51 anos, "algumas coisas são de senso comum".

"Provavelmente vou ser morta por dizer isto, mas a minha mãe ensinou-me a nunca ir para um quarto de hotel com um estranho", explicou. "Se alguém atende a porta em roupão num encontro de negócios, que vá com mais alguém (...) Peço desculpa, mas não sou politicamente correta", sentenciou.