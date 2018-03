Pamela Anderson fala dos "poderes para matar" ao caso com Vladimir Putin

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Foi durante uma conversa com o apresentador Piers Morgan que Pamela Anderson confessou já ter pensado possuir "poderes". A atriz recordou uma ama que teve em criança para narrar o episódio que a fez acreditar conseguir "matar" pessoas.

Houve uma altura da vida de Pamela Anderson que a atriz pensou ter capacidades extraordinárias para, apenas com o poder da mente, conseguir tirar a vida a pessoas. Tudo aconteceu quando era criança e foi mal tratada por uma "babysitter".

"Ela foi violenta comigo. Eu tinha entre quatro e oito anos", começou por contar a ex-coelhinha da Playboy no talkshow de Piers Morgan, exibido pela CNN. "Lembro-me de lhe desejar a morte e de ela morrer nesse mesmo ano num acidente de viação. Eu pensei 'OK! Consegui matá-la, sou mágica. Não posso falar com os meus pais sobre isto, de que a matei", confessou.

Na mesma entrevista, Anderson, com 50 anos, revelou ter vivido casos amorosos com o atual presidente russo, Vladimir Putin, e com o ator Sylvester Stallone. Da sua lista de conquistas estão ainda nomes como os de Julian Assange e Hugh Hefner.

Atualmente, a atriz mantém uma relação com Adil Rami, futebolista do Marseille, França.