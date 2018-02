Paris Hilton só de avental para promover o regresso à música

Nuno Azinheira Hoje às 13:12 Facebook

Paris Hilton está de volta à indústria da música. A socialite posou só de avental para a promoção da sua nova música "I Need You".

A multifacetada empresária está pronta para lançar a primeira música de 2018. E desta vez pensou em algo novo para promover o acontecimento. Nos últimos dois dias, Paris Hilton tem publicado no seu Instagram fotos que têm surpreendido.

Em contagem de decrescente para o single "I Need You", que sairá no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, a socialite deu outro entusiasmo ao dia de São Valentim através de uma produção fotográfica. Com um estilo muito semelhante ao de Katy Perry no videoclipe de "California Gurls", Paris aparece em duas fotos de fato banho rosa, sentada num sofá, em forma de boca, a segurar em balões.

Na foto mais atrevida, Paris escolheu vestir apenas o avental para "colocar as mãos na massa".

Para recordarmos o último grande sucesso de Paris Hilton temos de recuar 12 anos, quando a socialite lançou "Stars are Blind". Na altura a música marcava a estreia da empresária como cantora. Desde então, além dos espetáculos como DJ, lançou 19 músicas.

Com 36 anos, a socialite não para. Antiga modelo, estrela de televisão, empresária e DJ e compositora, são muitas as ocupações da norte-americana, que ficou "famosa por ser famosa".