Patrícia Candoso já é mãe de uma menina

A cantora e atriz portuguesa Patrícia Candoso deu à luz na quinta-feira, dia 1 de fevereiro. A filha é fruto da sua relação de cerca de cinco anos com Marco Santos.

O anúncio foi feito por Patrícia Candoso no Instagram. "Nem sei explicar este amor. A nossa princesa já nasceu", escreveu a atriz e cantora, de 36 anos, como legenda de uma fotografia da pequena Maria Clara.

Também Bela, companheira do ator Carlos Areia, se mostrou entusiasmada com o nascimento da sua "primeira sobrinha". "Um amor inexplicável, a minha primeira sobrinha! Ainda nem consigo digerir esta emoção indescritível. OBRIGADA por me deixarem fazer parte de vocês e deste momento", disse na mesma rede social.

Ao longo da gravidez, Patrícia Candoso partilhou com os fãs várias fotografias da sua barriga, mostrando-se fascinada com esta nova etapa da sua vida. Quando anunciou que estava à espera da bebé, em setembro de 2017, confessou não ter "palavras para descrever um amor que cresce dia após dia".

A artista e o companheiro, Marco Santos, com quem mantém uma relação há cerca de cinco anos, dão agora as boas-vindas ao novo membro da família.