Patrícia Matos ainda luta contra bactéria "inteligente"

Não está fácil a luta de Patrícia Matos contra a Helicobacter Pylori, uma bactéria que a jornalista classificou como "inteligente" e que, já em janeiro deste ano, a tinha afastado do "Diário da Manhã" da TVI.

Depois de ter anunciado, no início desta semana, o começo de uma nova luta contra a doença, a profissional de televisão voltou a dar novidades aos fãs, esta quinta-feira, através do seu blogue pessoal, "Deve ser de mim".

"Antes de vos dizer alguma coisa tenho de confessar que estou cheia de mágoa deste sol", começou por dizer, referindo-se ao calor que se fez sentir em Lisboa durante os últimos dias. "Além de não conseguir sair de casa, sol é coisa que também não me dá jeito... O sistema imunitário está completamente em baixo e uma constipação também não vinha nada a calhar".

Além do desabado, e contrariamente à primeira fase de tratamento, Patrícia Matos sente-se como "uma mãe de segunda viagem", e bem mais preparada para enfrentar "as manhas da cria" (referindo-se à bactéria). "Estou a lidar melhor com a situação, já não repito erros alimentares, por exemplo".

Ainda assim, os efeitos secundários são o que mais chateia o rosto do noticiário matinal da estação de Queluz de Baixo. "Uma cara cheia de borbulhas. Uma pessoa nunca teve acne, as minhas irmãs sofreram horrores (a do meio, principalmente) mas eu, zero. Nem uma borbulha por causa do chocolate... NADA! Todos os cuidados e muita sorte... Até agora", lamentou.

"Admito que não sei bem viver com isto. Uma pessoa não está bonita, e não parece bonita, sequer. E, sinceramente, HP... Borbulhas? Por favor... era mesmo só o que me faltava", confessou a pivô da TVI.

No final da publicação, Patrícia Matos partilhou uma fotografia sua de forma "propositadamente desfocada" e "pouco nítida" para disfarçar os efeitos do tratamento na sua cara. "Gosto de ostentar o sorriso, nunca ninguém mo vai tirar... mas dispenso as borbulhas!", concluiu.