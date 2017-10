Patrícia Vasconcelos sobre caso com Gerard Depardieu: "Foi uma coisa infantil"

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:03, atualizado às 13:55 Facebook

Patrícia Vasconcelos desvaloriza o episódio de assédio sexual em que Gerard Depardieu lhe pôs a "mão no rabo". "Aquilo não foi um problema. Foi uma coisa infantil", desdramatizou, em declarações ao JN.

É um assunto "sem história", assegurou Patrícia Vasconcelos, que se mostrou manifestamente surpreendida pelo facto de o caso que partilhou na passada terça-feira, na conferência "Mulheres nas Artes: Percursos de Desobediência", que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, ter sido tornado público pelo site Delas.pt.

A diretora de castings contou à audiência um episódio de assédio sexual que viveu por parte do conhecido ator e cineasta francês Gerard Depardieu, atualmente com 68 anos. "Estava em Lisboa a fazer um casting para dois filmes, e há uma altura em que estou a filmar e ele mete-me a mão no rabo. Chamei-o de lado e disse-lhe: 'nunca mais na vida me metes a mão no rabo!'", contou a filha do realizador António-Pedro Vasconcelos, que acrescentou que a situação veio a repetir-se, mais tarde, tendo-a resolvido com "um estalo na mão" do intérprete.

Ao nosso jornal, Patrícia Vasconcelos desvalorizou o caso, que não considera ter sido "grave". "Para mim, aquilo não foi um problema. Foi uma coisa infantil", defendeu. E terminou, desdramatizando: "Aconteceu, seguimos em frente. Continuámos a trabalhar, tudo impecável."