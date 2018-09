Paul McCartney revela segredos sexuais dos Beatles

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:36 Facebook

Paul McCartney revelou alguns dos maiores segredos sexuais escondidos pelos Beatles durante décadas. Sem papas na língua, o vocalista da mítica banda de Liverpool falou em masturbações conjuntas, experiências com prostitutas e até o dia em que George Harrison terá perdido a virgindade.

Há muito que rumores sobre a atividade sexual do grupo eram comentados mas sem qualquer confirmação oficial por parte de nenhum dos elementos. McCartney decidiu abrir o "livro" numa entrevista recente que deu à edição britânica da revista "GQ" e algumas das confissões do músico, de 76 anos, deixaram muitos leitores surpreendidos.

Um dos relatos mais inusitados apontam para casos de masturbação em conjunto, nos quais, dos quatro integrantes da banda, apenas McCartney e John Lennon terão participado e que tinham Brigitte Bardot como ponto de partida.

"Isso foi na casa do John e foi apenas um grupo de nós", explicou o compositor. "Em vez de ficarmos completamente bêbados... Estávamos todos em cadeiras, com as luzes apagadas e alguém se começou a masturbar, então todos nós o fizemos", confessou. "Costumávamos dizer coisas como 'Brigitte Bardot, Whoo!' e então todos aumentávamos o ritmo".

Relativamente aos boatos que referem que McCartney, Lennon e Ringo Starr ouviram Harrison a ter relações sexuais no dia em que este terá perdido a virgindade e bateram palmas no final, o cantor não se recorda ao certo, mas não negou que possa ser verdade.

"Acho que é verdade. Nós tínhamos uma cama e dois conjuntos de beliches e se alguém trouxe companhia eles cobriram-se com um cobertor e não mostraram muito, exceto um pequeno movimento", reconheceu. "Não sei se foi o George a perder a virgindade. Pode ter sido".

Sobre eventuais casos de sexo em grupo, o intérprete de sucessos como "Let It Be" afastou essa teoria, pelo menos naquilo que ele tenha conhecimento.

"Pessoalmente, não quero mais ninguém lá, isso estraga tudo". "Uma vez, quando estávamos em Las Vegas, um dos organizadores da digressão perguntou-nos se queríamos uma prostituta. Todos dissemos que sim. Eu pedi duas e foi uma experiência maravilhosa. Foi o mais próximo que eu estive de uma orgia", admitiu.

Constituído por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, os Beatles foram uma banda formada na cidade de Liverpool, em 1957, e que se mantiveram em atividade até 1970. Estima-se que terão vendido mais de mil milhões de discos e são considerados, ainda hoje, uma referência musical em todo o mundo.