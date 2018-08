Pedro Carvalho despede-se de forma sentida de "O Outro Lado do Paraíso"

João Manuel Farinha 11 Maio 2018 às 14:03 Facebook

Terminou mais uma aventura de Pedro Carvalho no Brasil. O ator despediu-se esta quinta-feira das gravações de "O Outro Lado do Paraíso" e não quis deixar de partilhar o momento com os mais de 400 mil seguidores que tem no Instagram.

Depois de "Escrava Mãe" da Record, foi a vez de o português, de 32 anos, concluir a segunda telenovela gravada em solo brasileiro, desta vez para a TV Globo. Pedro Carvalho recorreu à sua conta na rede social Instagram para assinalar o fim de mais uma etapa na sua carreira.

"Acabei de gravar a minha última cena de 'Amaro' (personagem que protagonizou) e não poderia ter terminado da melhor forma, com esta galera que foi parceria demais!", começou por dizer o artista.

Pedro Carvalho não quis deixar passar em claro o apoio que sempre teve dos colegas de profissão, que o receberam "de braços abertos". "Levo amigos, irmãos e um aprendizado p"ra vida. Obrigado a todos. Que projeto incrível", concluiu.

Na fotografia publicada na rede social, o ator aparece acompanhado por outros profissionais que nos últimos meses desempenharam diversas funções na telenovela que se encontra agora na reta final.

Ao início da tarde desta sexta-feira, eram perto de 20 mil os "gostos" atingidos pela publicação e muitos os comentários de quem, para além de ser fã de Pedro Carvalho, acompanha também a história de ficção brasileira: "Já estou com saudades", confessou uma internauta.