Pedro Lima orgulhoso do filho convocado para o Mundial sub-20 de râguebi

O ator Pedro Lima expressou, nas redes sociais, o "enorme orgulho" que sente pelo filho João Francisco Lima, convocado para representar Portugal no campeonato mundial sub-20 de râguebi.

O filho mais velho da estrela da ficção nacional recebeu esta quinta-feira a notícia de que pertence ao grupo de 26 atletas que vão representar as cores portuguesas no Mundial sub-20 de râguebi, a partir de 28 de agosto, em Bucareste, Roménia.

No seu perfil de Instagram, Pedro Lima destacou o trajeto de João Francisco Lima, que, "com 20 anos, já tem uma medalha de bronze e outra de ouro em campeonatos da Europa". "Agora, vai tentar o mundial", escreve o ator, demonstrando o "enorme orgulho" que nutre pelo jovem.

Orgulho no percurso e na perseverança. Na mesma mensagem, o profissional da TVI revela o sacrifício pelo qual João Francisco Lima passou até à convocatória. "Nas férias que (ele) passou com a família no Algarve levantava-se todos os dias para cumprir sozinho o plano de treino definido pelo selecionador".

Já em abril, Pedro Lima disse, também por intermédio das redes sociais, "que não podia estar mais orgulhoso" de João Francisco pelo facto de este integrar a seleção nacional de râguebi.

"Tenho alma de atleta e ver os meus filhos entre os melhores enche-me de emoção", escreveu o ator, que foi atleta olímpico de natação, por Angola, na década de 1980 e 1990.