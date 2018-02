Pedro Lima sofre acidente a praticar surf

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:56 Facebook

Pedro Lima contou, no seu perfil de Facebook, que sofreu um acidente enquanto se aventurava em cima de uma prancha de surf. O relato vem acompanhado de uma fotografia com o ferimento com que o ator ficou.

"A propósito do encorajamento que recebi dos meus amigos ontem [sábado, dia 24] para continuar a tentar fazer tubos devo dizer que envolve algum risco...", começa por escrever o intérprete, de 46 anos, revelando uma imagem da lesão que resultou deste "encorajamento".

Pedro Lima ressalva, contudo, que "está tudo bem" e explica o que motivou este acidente. "Com a maré seca remei para uma [onda] que foi muito mais rápida do que eu e... nem sei como foi, sei que fiquei a ver estrelas", descreve.

Com este acidente, a personagem que encarna atualmente na novela "A Herdeira", da TVI, é obrigada a, também ela, ficar lesionada. "O meu Ignácio vai ficar com uma cicatriz a sério..."