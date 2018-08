Pedro Teixeira de férias com Sara Matos em Itália não esquece F. C. Porto

Dúlio Silva 08 Maio 2018 às 12:00 Facebook

A paixão de Pedro Teixeira pelo F. C. Porto não é segredo para ninguém. Ainda a festejar o 28.º título do clube no campeonato português de futebol, o ator percorreu as ruas de Itália vestido a preceito.

De férias com a namorada, a atriz Sara Matos, Pedro Teixeira demonstrou orgulho pelo clube portista, ao passear por Roma "trajado a rigor". Na imagem, partilhada na ferramenta do Instagram Instastories, a estrela da TVI surge equipada com uma camisola do F. C. Porto (ver fotogaleria).

De resto, é sobretudo a partir daquela rede social que o casal tem dividido com o seu público alguns dos momentos vividos nesta "escapadinha" a dois, enquanto desfrutam de uns dias de pausa no trabalho.

A viagem aconteceu logo a seguir ao triunfo do clube presidido por Pinto da Costa, que se sagrou, no sábado, campeão português de futebol pela 28.ª vez. No dia seguinte, os portistas receberam no Dragão o Feirense, num encontro que foi, precisamente, testemunhado por Pedro Teixeira e Sara Matos.