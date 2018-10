Pelé propõe desafio a Will Smith mas ator não consegue cumprir

NA Hoje às 15:09 Facebook

Will Smith encontrou-se com Pelé, uma das maiores estrelas mundiais de futebol, e não resistiu em tirar um conjunto de fotografias com o astro brasileiro.

O resultado final foi publicado pelo artista na sua conta na rede social Instagram. Will Smith explicou que o antigo craque da seleção do Brasil lhe colocou um desafio mas que, embora não tenha conseguido cumpri-lo, o mais importante foi tê-lo conhecido.

"Antes do jantar, ele disse-me que eu precisava de dar 25 toques com a bola antes de comer. Podemos morrer de fome, mas pelo menos eu conheci a lenda primeiro", escreveu o ator na legenda de um conjunto de fotografias tiradas com Pelé.

Ainda assim, Smith teve direito a uma prenda do antigo jogador. Pelé ofereceu-lhe uma camisola da seleção brasileira e escreveu-lhe uma dedicatória com metade das palavras escritas em inglês e a outra em português: "To Will with love do amigo Pelé" ("Para o Will, com amor, do amigo Pelé").

A novidade foi contada aos fãs durante a tarde de sábado e em menos de 24 horas reuniu perto de um milhão e quatrocentos mil "gostos".