Penélope Cruz diz que o seu "ego ficou mais pequeno" após ser mãe

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:26, atualizado às 18:27

Penélope Cruz concedeu uma entrevista a Gwyneth Paltrow, com quem contracenou no filme "O Sonho Comanda a Vida" e com quem, desde então, mantém uma amizade, e disse que a maternidade alterou para melhor a forma como vê a vida.

Numa conversa franca sobre as carreiras das duas atrizes e as vidas familiares, Penélope Cruz mostrou-se satisfeita com a forma como a sua vida se modificou depois de ser mãe. "Eu fico feliz por poder dizer que o meu ego se tornou mais pequeno com a passagem do tempo", disse a Gwyneth Paltrow, numa entrevista publicada na revista "Interview".

"Eu costumava ter tanto medo do que as pessoas podiam pensar de mim que dedicava muita energia a cultivar a perceção que queria ter de mim mesma. Mas, quando me tornei mãe, algo mudou dentro de mim e deixei de me preocupar com essas coisas", declarou.

A atriz, que tem dois filhos com o também ator Javier Bardem - Leo, 6 anos, e Luna, de 4 -, assegurou que agora se apercebe da importância que a indústria cinematográfica dá à idade. "Quando me falam sobre o envelhecimento como atriz penso 'que m*rda é essa?'. Não vou gastar nem dois minutos com essa pergunta", assegurou a atriz.