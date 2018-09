Penélope Cruz: "Percebo que me achem antipática. É o preço da fama"

Carolina Morais Hoje às 14:11 Facebook

Indignada na sequência de uma "entrevista imaginária" de que foi alvo, Penélope Cruz reagiu: "Percebo que me achem antipática. É o preço da fama. Mas isso é uma coisa, outra são os rumores falsos."

Penélope Cruz tornou-se "tema quente" em Espanha depois de o jornal "La Razón" ter publicado uma entrevista imaginária na qual a atriz não só anunciava o lançamento de uma coleção de joias sintéticas, como emitia opiniões políticas.

Tais declarações nunca foram feitas, garantiu a atriz. E na sua passagem pelo programa "O Formigueiro", da Antena 3 espanhola, reagiu novamente às falsas alegações. "Percebo que me achem antipática, porque me exponho a trabalhar para o público. É o preço da fama. Mas isso é uma coisa, e outra bem diferente são os rumores falsos", denunciou.

Esta situação fê-la relembrar um momento particular dos seus 17 anos, pouco depois de um dos seus primeiros filmes de sucesso se ter estreado. "Estava com o meu pai a andar na rua e, em poucos minutos, disseram-me algo muito bonito e logo a seguir algo horrível. E ele disse-me: 'Isto é ser famosa'".

Na sequência da entrevista falsa, a mulher de Javier Bardem - com quem desfrutou de alguns dias de férias no Algarve, em agosto - emitiu um comunicado a "assegurar que tudo o que foi publicado foi pura invenção do meio".

Além disso, durante "O Formigueiro", lançou um desabafo: "Sempre dei entrevistas em Espanha. Sempre. Magoa-me que digam que não é verdade. Sempre que lanço um filme, dou entrevistas. Isto tem de acabar."

O jornal espanhol fez entretanto um esclarecimento no seu site, reiterando que a "entrevista inventada" é um formato de verão, feito "com humor e ironia", e que Pedro Sánchez, Sara Carbonero ou Luis Enrique já passaram por aquelas páginas.