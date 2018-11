Perdida de amores, Rita Marrafa de Carvalho celebra data especial

TF Hoje às 14:54 Facebook

Rita Marrafa de Carvalho está a viver um fase feliz ao lado do namorado, Luís Alves Vicente. A jornalista e o seu companheiro celebraram esta sexta-feira um ano que se conheceram.

A profissional, que tem ligação contratual com a RTP, recorreu às redes sociais para mostrar o quão feliz está ao lado de Vicente, no dia em que o casal assinala uma data que viria a mudar as suas vidas.

"Há um ano fui a um 'podcast' e a vida mudou. Há 365 dias, agarrei num coração e nunca mais o larguei. A versão correta da história chegou depois. Dias valentes depois", começou por recordar Rita Marrafa de Carvalho na publicação que fez no seu perfil de Instagram.

"A estratégia da vida, seja ela qual for, presenteou-me com uma metade cardíaca. Cosemo-la com linha de açúcar, indolor, e assim bombeamos a coisa. Todos os dias. E dizer que te amo será sempre pouco", rematou.

Para ilustrar as suas palavras a jornalista, de 41 anos, escolheu um registo fotográfico no qual surge abraçada ao namorado.

Recorde-se que Rita Marrafa de Carvalho é mãe de Miguel, de oito anos, e Mariana, de 12, que nasceram fruto do sua relação anterior com o repórter de imagem José Carlos Ramalho.