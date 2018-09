Pete Davidson tatua amor por Ariana Grande depois de assumir relação

Nuno Azinheira 03 Junho 2018 às 16:08 Facebook

Pete Davidson decidiu mostrar ao mundo o quão importante é para si a nova namorada Ariana Grande. A melhor forma que o humorista encontrou de o fazer foi através de duas novas tatuagens.

Três dias depois de ter oficializado a sua relação, através de uma fotografia que colocou no seu perfil de Instagram, Pete Davidson optou por elevar a fasquia e marcar para a vida o amor que sente por Ariana Grande.

A estrela do programa "Saturday Night Live!" (NBC) contou este sábado com a ajuda do tatuador norte-americano London Reese para desenhar no seu corpo as duas tatuagens. A primeira foi uma máscara de um coelho, utilizada pela sua namorada na capa do álbum "Dangerous Woman", em 2016.

A segunda tatuagem são as iniciais "A.G", de Ariana Grande, que foi apresentada pelo artista, de 24 anos, aos admiradores através do seu Instastory, ferramenta da rede social referida.

Um dia após o seu mais que tudo ter publicado a fotografia, também Ariana Grande utilizou as redes sociais para mostrar que voltou a estar comprometida, publicando uma fotografia com o humorista.