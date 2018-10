Pharrell Williams envia carta a Donald Trump por utilizar tema "Happy"

NA Hoje às 16:55 Facebook

Pharrell Williams não gostou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tivesse utilizado o seu tema "Happy" num evento político no mesmo dia em que aconteceu o tiroteio em Pittsburgh.

O mediático produtor musical norte-americano pediu ao seu advogado Howard E. King para enviar uma carta a Donald Trump na qual afirma que o presidente dos Estados Unidos não tinha permissão para usufruir do tema principal do filme "Gru - O Maldisposto 2".

De acordo com a informação recolhida pelo jornal "The Los Angeles Times", esta terça-feira, Pharrell Williams repudiou a atitude de Trump perante o ataque à sinagoga de Pittsburgh, no qual morreram 11 pessoas.

"No dia em que aconteceu o homicídio em massa de 11 seres humanos à mão de um nacionalista, (o senhor) passou a sua música numa cerimónia política, em Indiana. (...) Não houve nada de 'feliz' sobre esta tragédia infligida este sábado e não houve permissão para o uso desta música com este propósito", escreveu o seu advogado na referida carta.

Segundo a imprensa internacional, o autor deste ataque à sinagoga foi Robert Bowers, que estava armado com uma metralhadora do tipo AR-15 e três revólveres. O atirador acabou por entregar-se à polícia e o acontecimento está a ser tratado com um crime de ódio.