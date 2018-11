Pharrell Williams vai desenhar coleção de roupa para a Chanel

Carolina Morais Hoje às 09:56 Facebook

Pharrell Williams, rosto da Chanel desde 2014, prepara-se para lançar uma colação de roupa e acessórios para a marca francesa. O lançamento está previsto para março de 2019 na Coreia do Sul.

Ao fim de quatro anos a dar a cara por campanhas da Chanel, Pharrell Williams prepara-se para levar esta parceria ao nível seguinte. O músico de 45 anos vai saltar para o papel de "designer" e criar uma coleção para a casa francesa, composta por roupa de dia a dia e acessórios.

As peças serão apresentadas a 29 de março de 2019, na Coreia do Sul, e a 4 de abril serão disponibilizadas noutras boutiques de várias partes do mundo. Coincidentemente, ou não, a notícia foi divulgada horas depois do primeiro desfile da Chanel em Banguecoque, Tailândia, ao qual Pharrell compareceu.

Esta parceria foi firmada em 2014 e, desde então, o intérprete de "Happy" protagonizou várias campanhas, percorreu a "passerelle" e até escreveu uma música para Karl Lagerfeld - diretor criativo da Chanel - apresentar num desfile.

No entanto, a sua ligação ao mundo da moda é muito mais antiga. Além de ter a sua própria marca, Billionaire Boys Club, Pharrell Williams já colaborou com "designers" e marcas como Louis Vuitton, Nike, Adidas, Comme des Garçons ou Bape.