Photoshop em imagem de Kim Kardashian denunciado por carro encolhido

Uma fotografia partilhada por Kim Kardashian nas redes sociais está a dar que falar. Com o intuito de melhorar a silhueta e "eliminar" alguns quilos a mais, a "socialite" recorreu ao Photoshop. O resultado não foi, contudo, o melhor.

Já não é novidade que, tal como muitas outras celebridades, Kim Kardashian recorra frequentemente a programas de edição de imagens. No entanto, desta vez, a "socialite" falhou de forma polémica com o Photoshop.

Marcando presença, no decorrer deste fim de semana, numa marcha solidária, a mulher de Kanye West recorreu à rede social Instagram para publicar algumas fotografias. Uma delas, que chamou a atenção dos fãs, está a dar que falar.

Apesar de a silhueta ter sido alterada com sucesso, o mesmo não se pode dizer acerca do cenário. Ao editar a imagem em questão, de forma a parecer mais magra, o elemento do clã Kardashian acabou por encolher um carro.

As críticas dos seguidores, que não ficaram indiferentes à falha, rapidamente surgiram. Os comentários à publicação foram mais tarde eliminados pela empresária.