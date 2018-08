Piers Morgan sobre Weinstein: "É uma personagem fascinante"

Nuno Azinheira 30 Abril 2018 às 14:02 Facebook

Twitter

Com mais de 70 acusações de assédio e abuso sexual, o antigo produtor de Hollywood acredita que vai ser perdoado. A convicção é do apresentador Piers Morgan, que visitou Weinstein, que considera uma personagem... "fascinante".

"Falei com Harvey na clínica do Arizona durante cerca de uma hora. Ele está a lutar. É uma personagem fascinante" revelou, em entrevista à revista "GQ", o apresentador.

Morgan adiantou que "no fim de tudo, o Harvey acredita que será perdoado", apoiando-se no que aconteceu com Mel Gibson, que em 2006 foi alvo de muita polémica por causa de declarações racistas.

Harvey Weinstein é o protagonista do maior escândalo sexual, com dezenas de mulheres a denunciarem-no por assédio ou abuso sexual. Primeiro, o antigo produtor negou, depois os seus representantes afirmaram que tudo tinha sido consentido, mas o escândalo, tornado público em outubro do ano passado foi crescendo como uma bola de neve, levando a própria Academia a expulsar Weinstein.

Na entrevista à "GQ", o apresentador Piers Morgan não afinou pelo mesmo diapasão crítico a Weinstein.

"Eu não posso expressar o mesmo nível de choque que algumas pessoas em Hollywood. Ouça, este tem sido o sistema desde que Hollywood existiu", afirmou, acrescentando que a indústria cinematográfica norte-americana "Tem sido uma farsa moral desde os anos 20 e a ideia de que Harvey Weinstein é o único vilão" não pode ser correta.