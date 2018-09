Pippa Middleton revela que está grávida

AFS 08 Junho 2018 às 12:10 Facebook

Twitter

A irmã mais mais nova de Kate Middleton vai ser mãe pela primeira vez. Pippa revelou, através de uma publicação numa revista, que vai ter um bebé, fruto da sua relação com James Matthews.

Foi através de um artigo sobre exercício na gravidez, publicado na revista "Waitrose Weekend", que Pippa Middleton, de 34 anos, confirmou estar à espera do seu primeiro filho.

É sabido que a gravidez altera o corpo da mulher. Para se manter em forma durante a gestação, a irmã da duquesa de Cambridge conta que continua a realizar exercício físico, ainda que de forma mais leve, para que possa ter uma gravidez saudável.

"Senti as mudanças no corpo e o aumento de peso, mas através de exercícios e prática desportiva, sinto que estou a ficar em condições para suportar uma gravidez, um parto e uma recuperação saudáveis", afirmou.

Ao contrário de Kate, que sentiu enjoos matinais devido à sua hiperemese gravídica, a irmã mais nova de Kate revela ainda que não sentiu qualquer mal-estar nestas primeiras 12 semanas de gestação.

O bebé é fruto da sua relação com James Matthews, com quem está casada desde 2017. Recorde-se que em abril, dias antes do nascimento do terceiro filho de William e Kate, a imprensa falava de uma possível gravidez de Pippa Middleton.