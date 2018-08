Piqué e o filho mais velho jogam à bola nos ensaios de Shakira

Nuno Azinheira 29 Maio 2018 às 18:28 Facebook

Twitter

A sexta digressão da carreira de Shakira está prestes a começar e o primeiro concerto da cantora está marcado para domingo, em Hamburgo, na Alemanha.

A artista colombiana foi surpreendida esta segunda-feira, em plenos ensaios, pelo marido e pelo filho mais velho, que foram visitar Shakira ao seu local de trabalho.

Gerard Piqué, jogador do Barcelona, e Milan acabaram por passar o tempo a jogar à bola nos bastidores do ensaio da cantora, que partilhou o momento nas redes sociais.

"Visitantes nos bastidores", escreveu Shakira na legenda da publicação no Facebook. No vídeo, é possível observar o talento do rapaz de 5 anos para dar toques na bola com o pai.

Shakira tem dado que falar durante dos seus ensaios para a digressão "El Dorado World Tour". Na última semana, a cantora partilhou um vídeo dos seus alongamentos 'calientes" que deixaram os seguidores com 'água na boca'.

A tour da cantora dura até ao próximo mês de novembro e conta com uma passagem por Portugal, num concerto agendado para o dia 28 de junho na Altice Arena.