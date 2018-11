Piqué multado em 48 mil euros após ser apanhado a conduzir sem pontos

DS Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

O futebolista do Barcelona Gerard Piqué foi condenado esta segunda-feira ao pagamento de uma multa no valor de 48 mil euros depois de, em agosto, ter sido apanhado pelas autoridades a conduzir sem qualquer ponto na carta.

O jogador foi presente a tribunal, na manhã desta segunda-feira, no âmbito do processo que lhe foi instaurado depois de, em agosto, ter sido apanhado pela polícia de Barcelona a conduzir sem pontos na carta de condução.

Numa sessão que durou apenas 15 minutos e na qual entrou e saiu sem prestar qualquer declaração à vasta equipa de jornalistas que se encontrava no exterior do edifício, o defesa do clube catalão assumiu as culpas pelo delito, segundo a agência de notícias Europa Press, e foi condenado ao pagamento de uma multa de 48 mil euros.

Os problemas do jogador com a polícia de Barcelona não são uma novidade. Em outubro de 2014, o irmão de Piqué foi multado depois de ter o carro estacionado durante mais de 15 minutos numa zona destinada a autocarros. Na sequência dessa decisão, o defesa saiu do automóvel e, em tom ríspido, acusou os agentes de serem uma "vergonha" e de quererem apenas levar algum "dinheiro", tendo mesmo amassado o papel com a multa e atirado aos pés de um polícia. Foi acusado de desobediência às autoridades.

Antes disso, em 2013, durante um passeio de automóvel no qual a mulher, a cantora Shakira, era a condutora, o casal foi apanhado pela polícia enquanto Piqué segurava o filho recém-nascido, Milan, ao colo, em vez de numa cadeira apropriada para o efeito.