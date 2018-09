Pivô da BBC morreu 48 horas depois de anunciar que tinha "dias de vida"

Hoje às 14:08 Facebook

Rachael Bland, pivô da BBC e locutora da BBC Radio 5, morreu devido a um cancro da mama, apenas dois dias depois de ter revelado que tinha "alguns dias de vida".

"Receio que tenha chegado a hora, meus amigos. E de forma súbita. Disseram-me que só tenho alguns dias de vida". Foi com estas palavras, publicadas no perfil de Twitter, que a jornalista anunciou ao mundo que estava perto da sua hora.

Agora, a família confirmou que Rachael Bland morreu, na manhã desta quarta-feira, em casa e "de forma tranquila". "Estamos de coração partido e o buraco que deixa na nossa perfeita família nunca será preenchido", pode ler-se na nota publicada no perfil de Facebook do blogue "Big C. Little Me" (Grande C. Pequeno Eu").

"Vamos sentir muitas saudades mas não poderíamos estar mais orgulhosos do que ela alcançou em 40 anos. Estamos confortáveis por saber que teve impacto em tantas vidas", concluiu.

De acordo com a BBC, Steve Bland teceu diversos elogios à sua mulher depois de o comunicado ser divulgado. "Encontramos conforto e orgulho no trabalho que ela fez desde que foi diagnosticada para reduzir o estigma em torno do cancro e provar que é possível desfrutar da vida ao máximo", afirmou.

"No fim, o corpo estava muito fraco mas a sua voz era forte e muito poderosa", rematou o marido da jornalista, salientado que a companheira era "perfeita de qualquer maneira" e que "irá sentir imenso a sua falta".

Rachael Bland descobriu que tinha cancro de mama há dois anos. Desde essa altura que a locutora era o rosto principal do programa de rádio "You, Me & the Big C" ("Tu, Eu e o Grande C"), no qual abordava assuntos relacionados com a doença.

Aos 40 anos, a pivô galesa deixa para trás um filho, de dois anos, que nasceu fruto do casamento de cinco anos que manteve com Steve Bland.