Pneu de avião privado do ator Kevin Hart explode durante aterragem

Não foi uma aventura agradável para Kevin Hart. Depois de um passeio com alguns amigos no seu avião privado, um dos pneus explodiu durante a aterragem no aeroporto Logan, em Boston.

Avaliados os estragos e desfeito do "grande susto" que teve, o ator utilizou as redes sociais para contar o episódio aos fãs: "Deus é Bom, com um B maiúsculo", começou por escrever, quinta-feira, na sua conta no Instagram.

"Tivemos o nosso primeiro grande susto de avião", contou, antes de acrescentar que "ninguém ficou ferido". O também comediante não terminou o desabafo sem um agradecimento ao piloto que o acompanhava: "[Ele] lidou perfeitamente bem com a situação".

Mas para o artista norte-americano, de 38 anos, o responsável para que tudo tenha corrido da melhor forma tem um nome, que voltou a repetir: "Uma vez mais, Deus é BOM", finalizou.

O incidente acontece apenas um dia depois de Kevin Hart descobrir que foi um amigo que lhe tentou extorquir dinheiro com um vídeo de sexo gravado secretamente em 2017. Na altura, a mulher estava grávida de oito meses, mas acabou por perdoá-lo da traição.