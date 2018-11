Porque deixou Demi Lovato de seguir Selena Gomez no Instagram?

Carolina Morais Hoje às 16:00 Facebook

Demi Lovato deixou de seguir Selena Gomez, uma das suas melhores amigas, no Instagram. Os fãs repararam e já têm uma possível justificação.

A comunidade online não deixa absolutamente nada passar em branco. Que o diga Demi Lovato, que nem sequer conseguiu deixar de seguir Selena Gomez no Instagram sem que milhares de pessoas dessem por isso.

A cantora, que terminou recentemente um tratamento de três meses numa clínica de reabilitação, decidiu na sexta-feira terminar a amizade virtual com a amiga de longa data, deixando no ar a grande questão: porquê?

Alguns fãs acreditam que a resposta esteja num comentário acusatório que Lovato fez recentemente nas redes sociais, dizendo: "Amigos verdadeiros não dão entrevistas quando sofres de overdose." Tudo leva a crer que seja uma indireta para Selena Gomez, que em setembro conversou com a revista "Elle" e tocou no tema da reabilitação de Demi.

Verdade seja dita: Selena Gomez foi quem deu o primeiro passo para este desentendimento, já que, em janeiro deste ano, foi ela quem deixou de seguir Demi Lovato na mesma rede social.

Tudo leva a crer, no entanto, que não tenha sido algo pessoal, mas sim uma estratégia profissional. É que a cantora terminou a amizade no Instagram com centenas de outras personalidades, mantendo-se sobretudo a acompanhar empresas e parceiros de negócios.

A imprensa norte-americana tentou contactar Demi Lovato para apurar a verdadeira razão desta "rutura" com Selena Gomez, mas não obteve resposta. De recordar que as artistas - ambas com 26 anos - popularizaram-se através do Disney Channel e eram amigas íntimas desde então.